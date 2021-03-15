Кравець відзначився за Коньяспор після виходу на заміну – команди забивали у компенсований час

Артем Кравець вийшов на поле у протистоянні Касимпаші та Коньяспора на 88-й хвилині. Вже через чотири хвилин українець відкрив рахунок.

Джерело: 24 канал

Розв'язка у битві середняків турнірної таблиці відбулася в компенсований час. На 90+2 хвилині Кравець відкрив рахунок і, здавалося, приніс перемогу Коньяспору.

Читайте також "Для мене це вже гравець для збірної України": експерт про нападника СК Дніпро-1

Однак на 7-й доданій хвилині Харіс Хайрадіновіч (гравець збірної Боснії та Герцеговини, який потенційно може незабаром зіграти проти збірної України у відборі на ЧС-2022) врятував один пункт для Касимпаші.

Для Кравця цей гол став восьмим у турецькій лізі в цьому сезоні. Артем провів 21 матч, а востаннє забивав ще у січні.

Коньяспор перебуває на 12-й позиції з 33 очками в активі.

Гол Кравця

Чемпіонат Туреччини, 30 тур

Касимпаша – Коньяспор 1:1

Голи: Хайрадіновіч, 90+7 – Кравець, 90+2.