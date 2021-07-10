Коваленко – на вихід: українець може опинитися в рядах новачка італійського чемпіонату
10 липня 2021 , 13:32Читать новость на русском
Джерело:Джанлука Ді Марціо
Український хавбек Віктор Коваленко наступний сезон може провести не в Аталанті. Ігровий час футболісту можуть дати інші клуби.
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні наразі не розраховує на Віктора Коваленка. Разом з тим остаточно прощатися з хавбеком клуб поки не готовий.
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Відтак, Аталанта розглядає пропозиції оренди. Тим паче, що в заявці бергамасків бракує місця футболістам без паспорта ЄС. Бачити українця у своїх рядах хоче Емполі, який за підсумками минулого сезону вийшов у Серію А.
У минулому сезоні Коваленко зіграв лише 4 хвилини, тож варіант оренди – наразі найкращий вихід для українського хавбека.Шевченко мав на увазі не те, про що усі подумали, – Кривцов пояснив слова тренера про втому