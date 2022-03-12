Коваленко спонтанним асистом допоміг Спеції перемогти Кальярі: відео

12 березня 2022 , 19:29
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Віктор Коваленко розпочав матч на лаві запасних. Українець вступив у гру на 68-й хвилині, а невдовзі відзначився гольовою передачею.

Господарі могли відкривати рахунок на 36-й хвилині. Проте Даніеле Верде не реалізував пенальті. 

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Натомість по перерві Спеція таки вийшла вперед. Влучним ударом відзначився Мартін Ерліч. А невдовзі перевагу зміцнив Рей Манай, який скористався курйозним пасом Віктора Коваленка. 

Для українця це четверта гольова передача у цьому сезоні. Завдяки перемозі Спеція закріпилася на 15-й сходинці у турнірній таблиці Серії А.

Чемпіонат Італії, 29 тур

Спеція – Кальярі 2:0

Голи: Ерліч, 55, Манай, 74.

Автор: Любомир Кузьмяк