Коваленко пропустить Євро-2020, – ЗМІ

У пресі повідомляється про пошкодження гравця Аталанти. Через це Віктор Коваленко не допоможе національній команді на чемпіонаті Європи.

За інформацією джерела Коваленко, який пропустив фініш клубного сезону, прибув до Києва і пройшов обстеження. Вердикт лікарів – частковий розрив задньої поверхні стегна.

Читайте також Шевченко довикликав у збірну Романа Безуса

Зазначається, що Віктор зможе приступити до тренувань лише 15 червня. Востаннє футболіст виходив на поле ще у березні. Це сталося у дебютному поєдинку українця у Серії А у складі Аталанти.

За головну команду країни Коваленко провів 32 поєдинки, зокрема, виступав на минулому Євро.

Підопічні Андрія Шевченка свій перший матч на континентальній першості зіграють 13 червня, коли зустрінуться в Амстердамі з Нідерландами.