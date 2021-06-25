Український хавбек Віктор Коваленко наступний сезон проведе у новій команді. Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні не розраховує на футболіста.

Віктор Коваленко перейде в новий клуб вже цього трансферного вікна. Сезон 2021/22 українець проведе в іншому клубі.

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Наразі в клубі ще не визначилися з долею футболіста – оренда чи продаж. Втім, претенденти на Коваленка вже є: Болонья запросила інформацію на можливість трансферу півзахисника.

25-річний Коваленко став гравцем Аталанти лише минулої зими, але провів на полі у складі бергамасків лише 3 хвилини. За скільки Аталанта готова продати Віктора – наразі не повідомляється.