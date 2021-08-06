Хавбек Аталанти Віктор Коваленко сезон 2021/22 проведе в оренді. Наступний футбольний рік він захищатиме кольори Спеції.

Спеція та Аталанта домовились про оренду українського хавбека Віктора Коваленка. Угода про перехід футболіста вже закрита.

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Повідомляється, що Спеція має право викупу хавбека наприкінці сезону, але в такому випадку Аталанта зберігатиме пріоритетне право на те, щоб придбати гравця назад.

Нагадаємо, Коваленко перейшов в Аталанту з Шахтаря минулої зими за 700 тисяч євро. У складі бергамасків Віктор зіграв лише 4 хвилини. Також у новій команді Коваленка переслідувала травматичність, тому він провів багато часу у лазареті.