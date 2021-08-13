Нещодавно хавбек збірної України Віктор Коваленко поповнив ряди Спеції. Вже незабаром він зможе проявити себе у новій команді.

Сьогодні, 13 серпня, Спеція зіграє в матчі 1/32 фіналу Кубка Італії проти Порденоне. Головний тренер команди Тьягу Мотта розраховує нав всіх своїх футболістів, включно з новачком Віктором Коваленком.

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Коваленко готовий грати, як і всі інші. Ми вирішимо, чи почне він у старті. Серед гравців є ті, хто тільки прибув і з якими я не працював – я дивився відео з ними і їхні матчі, тому нормально, що я трохи здивований, – сказав він.

Мотта додав, що комплектація команди проходила через перегляд відеозаписів, через що не всі гравці відповідають його очікуванням. Але фахівець розраховує, що з часом командна взаємодія налагодиться.

Нагадаємо, що через спалах коронавірусу Спеція у рамках підготовки до сезону не провела жодного спарингу, тому гра проти Порденоне стане першим матчем після заверення минулого сезону.