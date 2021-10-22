Коронавірус серйозно підкосив Кулача: форвард Динамо зможе грати аж у наступному році

Форвард Динамо Владислав Кулач нещодавно перехворів на COVID-19. Схоже на те, що хвороба серйозно вдарила по здоров'ю футболіста.

Найкращий бомбардир минулого чемпіонату України Владислав Кулач не скоро зможе проявити свої бомбардирські здібності. Здоров'я гравця не в найкращому стані.

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У форварда були проблеми з серцем, через які йому навіть довелося піти на операцію. Після цього він захворів на COVID-19, що ще більше ослабило його організм.

Наразі футболіст не може повноцінно тренуватися, а робить легенькі пробіжки. Очевидно, що у 2021 році на футбольному полі він вже не з'явиться. Тепер його чекає тривалий процес реабілітації.

Нагадаємо, Владислав перейшов у Динамо влітку у статусі вільного агента. Востаннє він грав 14 серпня у товариському матчі проти міланського Інтера.