Корнієнко в захваті від збірної – він готовий бути четвертим лівим захисником

Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко поділився враженнями від перебування в таборі національної команди.

За словами Корнієнка, у збірній панує неймовірна атмосфера. Він готовий не зважати на своє місце у команді.

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"Враження неймовірні. Хоча вийшло поки лише три дні, все дуже сподобалося. У збірній відмінний, дружній колектив, тепло прийняли. Якби не застуда, взагалі б було все супер.

Так, я четвертий лівий захисник. Але все одно радий, що отримав запрошення у збірну України. Тренер збирає всіх найкращих. Я, в принципі, всіх киян знав, познайомився на зборі з Довбиком і з тренерським штабом команди", – сказав Корнієнко.

Нагадаємо, збірна розпочала фінальний етап підготовки до Євро-2020.