Джерело:ФК Шахтар
Лівий захисник донецького Шахтаря та збірної України Віктор Корнієнко близький до повернення на поле. Він вже приступив до тренувань.
Донецький Шахтар розпочав підготовку до матчу 21-го туру УПЛ проти Маріуполя. У тренуванні взяли участь 22 гравця.
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Віктор Корнієнко, який перебував у лазареті, вже почав тренуватися за індивідуальною програмою та навіть взяв участь в одній командній вправі. Коли футболіст зможе взяти участь в офіційному матчі – наразі не повідомляється.
У поточному сезоні Корнієнко зіграв 13 матчів та відзначився двома результативними передачами.Лідер збірної Маліновський – найкращий гравець Аталанти в березні