Конте мріє повернутися на тренерський місток збірної Італії

Джерело:Corriere Della Sera
Головний тренер Інтера Антоніо Конте не покидає надії знову очолити національну команду.
Антоніо Конте, який зараз очолює міланський Інтер, сподівається знову керувати "Скуадрою Адзуррою".
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"Коли люди говорять про мене, я завжди чую "але". "Він хороший тренер, але...". Це "але" мене стимулює. Футбол – моя пристрасть, мені подобається спостерігати за тренерами, у яких є ідеї.
Я більш підготовлений завдяки своєму досвіду. Мені порадили не очолювати Інтер, але я люблю випробування, і це найскладніше випробування в моїй кар'єрі.
Чи є збірна Італії закритим розділом у моїй тренерській кар'єрі? Точно ні, від думок про збірну у мене мурахи по шкірі. Мої двері завжди будуть відкриті для збірної Італії", – сказав Конте.
Нагадаємо, Антоніо Конте очолював збірну у 2014-2016 роках.Соболь може покинути Брюгге: агент гравця зробив гучний натяк