Конте мріє повернутися на тренерський місток збірної Італії

Головний тренер Інтера Антоніо Конте не покидає надії знову очолити національну команду.

Антоніо Конте, який зараз очолює міланський Інтер, сподівається знову керувати "Скуадрою Адзуррою".

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"Коли люди говорять про мене, я завжди чую "але". "Він хороший тренер, але...". Це "але" мене стимулює. Футбол – моя пристрасть, мені подобається спостерігати за тренерами, у яких є ідеї.

Я більш підготовлений завдяки своєму досвіду. Мені порадили не очолювати Інтер, але я люблю випробування, і це найскладніше випробування в моїй кар'єрі.

Чи є збірна Італії закритим розділом у моїй тренерській кар'єрі? Точно ні, від думок про збірну у мене мурахи по шкірі. Мої двері завжди будуть відкриті для збірної Італії", – сказав Конте.

Нагадаємо, Антоніо Конте очолював збірну у 2014-2016 роках.