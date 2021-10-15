Коноплянка знову отримав травму: хавбек провалює кар'єру у Шахтарі

Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка опинився у лазареті. У футболіста діагностували забій грудної клітки.

Як розповів лікар "гірників" Артур Глущенко, Євген Коноплянка отримав травму. Сталося це декілька днів тому.

До речі Зінченко повернувся до тренувань з Манчестер Сіті – він пропустив жовтневі матчі збірної України

Окрім нього, за полем опинився і Віктор Корнієнко, в якого запалення колінного суглоба. На думку фахівця, пошкодження не надто серйозні і через декілька днів футболісти зможуть тренуватися.

Нагадаємо, що через травму Євген Конопялнка пропустив Євро-2020, а цього сезону ще не виходив на футбольне поле. У минулому сезоні він взяв участь лише у 8 матчах, відзначитися результативними діями не зміг.