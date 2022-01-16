Євген Кноплянка розпочав пошуки нового місця працевлаштування. Його кар'єра у донецькому Шахтарі близька до завершення.

Донецький Шахтар вирушив у Туреччину, де буде готуватися до другої частини сезону 2021/22. У списку гравців привертає увагу відсутність Євгена Коноплянки.

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Євген Коноплянка не поїхав на збір, бо займається пошуком нового клубу,

– заявив представник "гірників".

Таким чином, вже найближчим часом варто очікувати новин про перехід Євгена Коноплянки у нову команду. Контракт 32-річного футболіста з донеччанами завершується 30 червня, але схоже на те, що клуб готовий попрощатися з ним без жодних компенсацій, аби лише не платити йому великої зарплати.

Євген Коноплянка перейшов у Шахтар у вересні 2019 року. За весь час він взяв участь у 46 матчах, забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі. У поточному сезоні він зіграв лише 47 хвилин, що стане сильною перешкодою у переговорах з майбутнім клубом щодо фінансових умов.