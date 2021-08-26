Конкурент Зінченка опинився у в'язниці за підозрою у зґвалтуванні

Захисник Манчестер Сіті та збірної Франції Бенджамен Менді втрапив у гучний скандал. Кар'єра футболіста опинилася у великій небезпеці.

Поліція Чешира запроторила Бенджамена Менді за ґрати. Футболіста підозрюють у 4-х випадках згвалтування у період з жовтня 2020-го по серпень 2021 року.

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Манчестер Сіті вже оголосив, що поки триватиме розслідування, француз відсторонений від клубу. Від більш детальних коментарів представники "містян" утрималися.

Перше судове засідання відбудеться вже завтра, 27 серпня. Поліція підтвердила, що позивачі старші 16 років.

Зазначимо, що Менді є прямим конкурентом Олександра Зінченка на позиції лівого захисника.