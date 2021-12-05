Команда Петряка та Макаренка програла українське дербі в Угорщині: в одного українця асист

Іван Петряк та Євген Макаренко з'явилися у старті Фехервара на матч з Кішвардою, в основі якої вийшов Богдан Мельник. Усі три голи було забито протягом першої третини гри.

Спочатку Лазар Чірковіч виграв верхову дуель під час подачі кутового і ударом головою відкрив рахунок. Через 20 хвилин перевагу господарів подвоїв Ясір Асані, якому асистував Мельник.

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Незабаром Фехервар скористався провалом оборони суперника і один гол відіграв. Проте на більше команду Петряка та Макаренка не вистачило. До речі, Євген отримав жовту картку. У компенсований час на заміну у складі Кішварди вийшов Антон Кравченко. Його два земляки Віктор Гей та Артем Одінцов провели гру на лаві запасних.

Перемога дозволила найбільш українській команді Угорщини продовжити гонитву за Ференцварошем. Кішварда друга з 30 очками (у Ференцвароша на два бали більше і гра у запасі). Фехервар йде четвертим з 23 пунктами.

Огляд матчу

Чемпіонат Угорщини, 15 тур

Кішварда – Фехервар 2:1

Голи: Чірковіч, 4, Асані, 22 – Ніколіч, 27.