Хавбек Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко вирушив на заслужений відпочинок. Футболіст насолоджується сонцем та книгами у колі сім'ї.

Свій відпочинок Степаненко вирішив провести разом з сім'єю на Мальдівах. Діти футболіста пірнали в океан за черепашками, а мами Тараса та Маргарити визначилися з улюбленими коктейлями, як з гумором повідомив Степаненко.

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"А ще їм подарували два пророслі кокоси, тож, якщо побачите у Запоріжжі та Вишгороді пальми – це ми. Марго вигуляла всі купальники, і мій фаворит – купальник тренера з плавання.

Ну а мене прозвали "книжковий хробак", бо за два тижні прочитав усі книги, які взяв із собою", – написав Степаненко в Instagram.

У першій частині сезону УПЛ Тарас зіграв 13 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.