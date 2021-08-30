Казахстан та Україну розсудить бригада арбітрів з Литви
30 серпня 2021 , 16:14Читать новость на русском
Джерело:УЄФА
Вже в середу "жовто-сині" спробують взяти 3 очки у Нур-Султані. УЄФА призначив бригаду на матч групового етапу відбору на Мундіаль між Казахстаном та Україною.
Матч буде обслуговувати бригада арбітрів з Литви. Головним в полі буде Донатас Румшас.
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На бровках йому будуть допомагати Александр Радіус и Довідас Сужеделі. Четвертим арбітром УЄФА призначив Робертаса Шмітаса, а за систему VAR буде відповідати Кевін Блом з Нідерландів.
Нагадаємо, матч Казахстан – Україна відбудеться в середу, 1 вересня, у Нур-Султані на "Астана Арена". Поєдинок розпочнеться о 17:00.Лунін хворіє на COVID-19: за українцем постійно наглядає лікар