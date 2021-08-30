Казахстан та Україну розсудить бригада арбітрів з Литви

Вже в середу "жовто-сині" спробують взяти 3 очки у Нур-Султані. УЄФА призначив бригаду на матч групового етапу відбору на Мундіаль між Казахстаном та Україною.

Матч буде обслуговувати бригада арбітрів з Литви. Головним в полі буде Донатас Румшас.

Цікаво Казахстан – Україна: "жовто-сині" вирушили на матч

На бровках йому будуть допомагати Александр Радіус и Довідас Сужеделі. Четвертим арбітром УЄФА призначив Робертаса Шмітаса, а за систему VAR буде відповідати Кевін Блом з Нідерландів.

Нагадаємо, матч Казахстан – Україна відбудеться в середу, 1 вересня, у Нур-Султані на "Астана Арена". Поєдинок розпочнеться о 17:00.