Казахстан – Україна: Яремчук шикарним голом відкриває рахунок – відео шедевру
1 вересня 2021 , 17:17Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Початок матчу з Казахстаном видався для України більш ніж вдало. Вже на 2-й хвилині підопічні Петракова вийшли вперед.
Перший удар в матчі з Казахстаном виявився результативним. Роман Яремчук прийняв м'яч на груди та з метрів 20-ти шикарним ударом відкрив рахунок в матчі.
До речі Казахстан – Україна: стартові склади команд на матч відбору ЧС-2022
Наша команда повела в рахунку на 92-й секунді матчу. Для збереження шансів на путівки в Катар Україні потрібно втримати перемогу.
Відео гола Яремчука