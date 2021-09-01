Початок матчу з Казахстаном видався для України більш ніж вдало. Вже на 2-й хвилині підопічні Петракова вийшли вперед.

Перший удар в матчі з Казахстаном виявився результативним. Роман Яремчук прийняв м'яч на груди та з метрів 20-ти шикарним ударом відкрив рахунок в матчі.

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Наша команда повела в рахунку на 92-й секунді матчу. Для збереження шансів на путівки в Катар Україні потрібно втримати перемогу.

Відео гола Яремчука