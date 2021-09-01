Казахстан – Україна: стартові склади команд на матч відбору ЧС-2022

1 вересня 2021 , 16:26
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Джерело:

УАФ

Вже незабаром арбітр даст стартовий свисток матчу між Казахстаном та Україною. Наставники команд визначилися зі стартовими одинадцятками, які почнуть поєдинок з перших хвилин.

Новий тренер "жовто-синіх" Олександр Петраков дебютував з несподіванок. У старті немає Маліновського та Циганкова, а місце лівого хавбека зайняв Едуард Соболь. 

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На матч проти Казахстану Україна вийде у такому складі:

Пятов – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук, Зінченко – Ярмоленко (к), Буяльський, Соболь – Яремчук.

Збірна Казахстану розпочне матч таким складом:

Покатілов – Бистров, Марочкін, Логвиненко, Малий, Валіуллін – Тагиберген, Куат, Васильєв – Нургалієв (к), Шушеначев.

 

Автор: Ярослав Сиваківський