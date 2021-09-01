Казахстан – Україна: Петраков не зумів знайти слів, щоб пояснити провал команди
Джерело:24 канал
Україна втратила очки у важливому матчі проти Казахстану. Наставник команди Олександр Петраков розчарований результатом.
Тренер відзначив старання команди, але головне у футболі – результат. Фахівець розчарований підсумком та розповів, як відреагувала команда.
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Не можу знайти слів. Забиваємо на 90+3, пропускаємо на 90+6. Люди грають у Лізі чемпіонів і припускаються таких помилок... Даруйте, але на юнацькому рівні таких помилок не роблять. Важко щось говорити. Хлопці всі засмучені, поле важке. Треба відновлюватися, ніхто не може встати. Потрібно грати далі,
– сказав Петраков в ефірі телеканалу "Футбол 1".
Тренеру сподобалася віддача хлопців, але втома та втрата концентрації призвели до фатальних помилок, які у підсумку визначили результат матчу.Україна зганьбилася в матчі з Казахстаном: швидкий гол, змарновані шанси та невивчений урок