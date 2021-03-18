Казахстан оголосив склад на Україну – у списку є наші земляки

Наставник казахів Талгат Байсуфінов визначився із списком гравців, викликаних на найближчі матчі збірної. Загалом у переліку 30 футболістів.

Джерело: сайт Федерації футболу Казахстану

Тренувальний збір казахів стартує 21 березня в Нур-Султані. Матч проти збірної Франції відбудеться 28 березня на стадіоні "Астана Арена", а вже через три дні збірна Казахстану приїде до Києва, де зіграє на НСК "Олімпійський".

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Голкіпери: Олександр Мокін (Тобол), Стас Покатілов (Кайрат), Бекхан Шайзада (Ордабаси), Мухамеджан Сейсен (Тараз).

Захисники: Марат Бистров (Ахмат, Росія), Ян Вороговській (Беєрсхот, Бельгія), Тимур Рудосельський (Лорі, Вірменія), Дмитро Шомко (Ротор, Росія), Абзал Бейсебеков (Астана), Темірлан Єрланов, Тимур Досмагамбетов (обидва – Ордабаси), Сергій Малий, Олександр Марочкін, Руслан Валіуллін (усі – Тобол), Олжас Керімжанов (Туран), Нурали Аліп (Кайрат).

Півзахисники: Бахтієр Зайнутдінов (ЦСКА, Росія), Рамазан Оразов (Чайка, Росія), Владислав Васильєв (Енергетик-БГУ, Білорусь), Асхат Тагиберген, Серікжан Мужиков, Азат Нургалієв (усі – Тобол), Айбол Абікен, Даніяр Усенов (обидва – Кайрат), Єркебулан Тунгишбаєв, Ельхан Астанов (обидва – Ордабаси), Максим Федін, Максим Самородов (обидва – Актобе).

Нападники: Абат Аймбетов (Крилья Совєтов, Росія), Рамазан Карімов (Каспій).

Також тренерський штаб збірної Казахстану оголосив і резервний склад, куди потрапив українець з казахським паспортом киянин Дмитро Непогодов, який свого часу виступав за французький Марсель та донецький Металург. Варто додати, що уродженець Луганська Сергій Малий включений до основного списку.

Резервні гравці збірної Казахстану:

Голкіпер: Дмитро Непогодов (Астана).

Захисники: Карам Султанов, Михайло Габишев (обидва – Шахтар Караганда), Багдат Каїров (Ордабаси), Алібек Касим (Кизил-Жар СК).

Півзахисники: Юрій Перцух (Актобе), Аслан Дарабан (Каспій), Акмаль Бахтіяров (Жетису).

Нападники: Роман Муртазаєв (Астана), Оралхан Оміртаєв (Тобол).