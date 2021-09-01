Національна збірна України не змогла втримати перевагу над Казахстаном та втратила важливі очки. Для легендарного Мирона Маркевича, як і для українських вболівальників, нічийний результат став справжнім сюрпризом.

Матч складався для збірної України дуже вдало: швидкий гол, а потім перевага за декілька хвилин до фінального свистка. На думку Маркевича, "жовто-сині" елементарно не дотерпіли, через що і поплатилися.

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Фахівець був переконаний, що наша команда здобуде перемогу, але господарям вдалося проявити характер.

Начебто все складалося вдало: забили швидкий гол, а коли господарі вирівняли становище, то в компенсований час Данило Сікан знову вивів гостей вперед... До речі, я ще кілька місяців тому казав, що Сікан – майбутнє збірної України і, як бачите, він виправдовує мої сподівання. Але не дотерпіли, хоча, на мій погляд, Казахстан можна було перемогти навіть без тренера в технічній зоні,

– вважає Маркевич.

Фахівець додав, що після провалу в Нур-Султані "жовто-синім" без перемоги над збірною Франції 4 вересня можна забути про путівки на чемпіонат світу у Катарі.