Євро-2020: розклад матчів збірної України на чемпіонаті Європи з футболу

Вже у неділю, 13 червня, збірна України стартує на Євро-2020. Усі деталі головної події року – у нашому матеріалі.

Майбутній чемпіонат Європи стане третім за ліком для "синьо-жовтих" в історії. Україна розпочинає боротьбу за трофей під керівництвом Андрія Шевченка, який брав участь на попередніх континентальних першостях у якості футболіста.

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Офіційна заявка збірної України на Євро-2020

Воротарі: 1. Георгій Бущан (Динамо), 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін (обидва – Шахтар).

Захисники: 2. Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов (усі – Динамо), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (обидва – Шахтар).

Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (усі – Шахтар), 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков (усі – Динамо), 7. Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), 8. Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), 14. Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), 17. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), 18. Роман Безус (Гент, Бельгія), 20. Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Нападники: 9. Роман Яремчук (Гент, Бельгія), 19. Артем Бєсєдін (Динамо), 26. Артем Довбик (Дніпро-1).

(перед ім’ям та прізвищем футболіста – його постійний ігровий номер на Євро-2020).

Головний тренер: Андрій Шевченко

Капітан: Андрій Пятов

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: груповий етап (2012, 2016).

Наше головне завдання – вихід з групи. Ми розуміємо, що проти нас зіграють дуже хороші команди. Ми готуємо команду до вирішення її завдань. Найголовніше – у нас є свій стиль, від якого ми в жодному разі не будемо відмовлятися. Ми завжди дотримуємося наших принципів. За останній рік ми однозначно стали більш гнучкими в тактичному плані. Ми можемо змінювати систему гри, але не відмовляємося від своїх принципів, – поділився тренер збірної України Андрій Шевченко в коментарі офіційному сайту УЄФА.

Розклад матчів Євро-2020 у групі С