Славія вирішила оформити повноцінний трансфер захисника Тараса Качараби. Гравець української збірної обійшовся клубу майже у мільйон євро.

Празька Славія оголосила про придбання Тараса Качараби у Слована. Раніше український захисник захищав кольори чемпіона Чехії на правах оренди.

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Славія скористалася опцією права викупу, який передбачав договір оренди. Футболіст обійшовся клубу у 20 мільйонів крон, це близько 800 тисяч євро.

Контракт Качараби зі Славією розрахований на три роки, до грудня 2024 року.

"Я дуже радий продовжити співпрацю зі Славією. У нас був фантастичний рік, у якому ми разом пережили низку дивовижних подій. З нетерпінням чекаю на можливість рухатися далі. У нас багато роботи", – сказав Качараба після підписання контракту.