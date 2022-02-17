Качараба допомагає Славії створити сенсацію у Туреччині – розкішний матч у Лізі конференцій

Битва Фенербахче та Славії не була позбавлена драматургії. Гості забивали, а господарі намагалися наздогнати їх.

Чехи відкрили рахунок після нереально курйозної атаки. Крапку у ній поставив івуарієць Ібрагім Траоре. Сталося це перед самою перервою.

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Проте турки зуміли оговтатися на 58-й хвилині. Ферді Кадіоглу класно пройшов по лівому флангу і прострілив на Дімітріса Пелкаса – грек не схибив. Однак минуло кілька хвилин і команда з Праги забила двічі, скориставшись провалами оборони. Наприкінці зустрічі Кадіоглу один м'яч відіграв, та на більше Фенербахче не вистачило.

Увесь матч за Славію відіграв Тараса Качараба. У резонансних епізодах українець участі не брав. Його земляк Максим Таловєров провів поєдинок на лаві запасних.

Ліга конференцій, попередній раунд плей-оф

Фенербахче – Славія 2:3

Голи: Пелкас, 58, Кадіоглу, 83 – Траоре, 45, Дорлі, 62, Лінгр, 64.