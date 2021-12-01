Інтер легко переміг Спецію на "Сан-Сіро": Коваленко відіграв більше години

Віктор Коваленко вийшов у старті Спеції і відіграв 64 хвилини. Його команда не змогла створити проблем одному з лідерів.

Господарі відкрили рахунок незадовго до перерви. Зразкова атака міланців завершилася влучним ударом Роберто Гальярдіні.

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На початку другого тайму Інтер подвоїв перевагу. Удар Лаутаро Мартінеса рукою заблокував поляк Якуб Ківіор – пенальті. Сам Лаутаро і реалізував одинадцятиметровий.

Незабаром Тьяго Мотта замінив Віктора Коваленка. За трохи більше, ніж годину на полі українець запам'ятався виконанням кутового, після якого міг забивати Келвін Аміан. Левову частку поєдинку Віктор діяв без м'яча.

Після поразки Спеція залишається на 17-й сходинці з 11 очками. Як мінімум, до матчу Дженоа Андрія Шевченка. У генуезців 10 пунктів.

Чемпіонат Італії, 15 тур

Інтер – Спеція 2:0

Голи: Гальярдіні, 36, Лаутаро Мартінес (з пенальті), 58.