Ібрагімовіч повертається у збірну: зірковий швед готовий зіграти на Євро-2020

Златан Ібрагімовіч готовий допомогти національній команді на Євро-2020. 39-річний швед почувається готовим до великого турніру.

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч вирішив відновити кар'єру у національній команді.

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Повідомляється, що зірковий форвард може допомогти команді вже у матчах відбору на ЧС-2022. Збірна Швеції збереться 16 березня. Наставник команди Янне Андерссон не став розкривати всіх карт.

Златан не сказав "ні" на нашій з ним зустрічі. Ми добре поговорили, діалог триває, що з цього вийде – дізнаєтеся 16 березня, коли буде опублікований склад збірної, – сказав він.

Незабаром Швеція проведе три поєдинки: проти Грузії (25 березня), Косово (28 березня) та товариську гру проти Естонії (31 березня). На Євро-2020 шведи протистоятимуть Іспанії, Словаччині та Польщі.

Ібрагімовіч у поточному сезоні Серії А забив 14 голів у 14 матчах. Про завершення кар'єри у збірній Швеції він оголосив у 2016 році – він дотепер залишається найкращим бомбардиром в історії національної команди (62 голи у 116 матчах).