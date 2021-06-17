Головний тренер збірної України поділився емоціями після матчу з Північною Македонією. Наставник задоволений результатом, але не грою.

На думку Шевченка, команда виглядала збалансовано, лише наприкінці матчу в діях його підопічних була нервозність.

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У роздягальню подзвонив президент Володимир Зеленський, привітав команду з перемогою. Приємно, що вся Україна вболіває за нас. В кінці матчу емоційна гра вийшла, але хотілося, щоб матч швидше закінчився. Була нервозність, провели два хороших тайми, могли закривати гру раніше, – сказав Шевченко.

Також Шевченко відзначив виконавців, які увійшли в гру після замін. Він вважає, що вся команда в хорошій формі, але варто знаходити баланс, адже попереду матч з дуже непростим суперником – збірною Австрії.