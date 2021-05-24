Хочу попросити пробачення за свою гру, тому що я її провалив: кіпер збірної про матч з Бахрейном

Воротар "синьо-жовтих" Анатолій Трубін вважає, що саме він помилився в найбільш резонансному епізоді поєдинку з Бахрейном. Також воротар розповів про причини невдалого результату.

"Хочу попросити пробачення у вболівальників за свою гру, тому що я її провалив. До того ж була помилка в моменті з пенальті. Також хочу вибачитися перед партнерами по команді. Вважаю, що цей результат, більшою мірою – моя вина. Пропустили гол через цю дурну помилку, а потім почали поспішати", – каже Анатолій.

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Воротар української національної команди також проаналізував хід подій на полі. "У першій половині ми контролювали м'яч, а потім трохи важко було, адже ми пройшли тижневий цикл по два тренування. Але вважаю, що грали непогано. У моменті з пенальті мені не потрібно було виходити з воріт, тому що м'яч йшов у бік, не було небезпеки, та й наш захисник супроводжував суперника. Не треба було туди йти, а залишатися у воротах і тримати позицію", – вважає футболіст.

Крім того, Трубін називає такий результат хорошим уроком: "Суперник добре пресингував, біг. Може, якесь хвилювання було у наших дебютантів. Звичайно, були відсутні наші лідери, але на їхніх позиціях вийшли кваліфіковані хлопці, які можуть їх замінити. Я не думаю, що в цьому проблема. У будь-якому матчі важливий результат, це буде хорошим уроком. Я говорю особисто про себе. Потрібно ще краще працювати, ще якісніше тренуватися і готуватися до матчів. Моя помилка – це неправильна оцінка ситуації. Всі помиляються, але воротарська помилка помітна всім, тому що у 99% це гол. Хочу сказати величезне спасибі за підтримку, давно такої не було. Стільки людей прийшло. Грати при майже заповненому стадіоні – це кайф".