Перемога над Динамо подарувала Бенфіці місце в плей-офф Ліги чемпіонів. Роман Яремчук долучився до перемоги своєї команди голом.

За словами нападника збірної України, після гри він поспілкувався зі своїми київськими друзями. Футболіст переконаний, що молодь Динамо заслуговує на шанс у найкращих командах Європи.

До речі Маліновський – в команді найкращих у груповому етапі Ліги чемпіонів

"Вони – мої друзі, можна сказати брати. Ми з ними пережили багато щасливих моментів під час Євро та матчів збірних. Хочеться побажати їм всього найкращого. Хочеться більше хлопців бачити у топ-командах. Думаю, це станеться, бо Динамо має багато хороших футболістів", – переконаний Яремчук.

Зазначимо, що для Динамо Ліга чемпіонів завершилася, команда зайняла 4 місце у групі. У євровесну не пробився жоден представник України.

Для Яремчука гол у ворота Динамо став першим за останні кілька місяців – до того востаннє він відзначався ще у вересні.