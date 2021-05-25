Хобленко дебютував за норвезький Стабек

Український форвард Олексій Хобленко розпочав виступи в норвезькому чемпіонаті.

Чемпіонат Норвегії, 4 тур

Стабек – Хйоугессун – 0:0

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Норвезький Стабек, в який перейшов український форвард Олексій Хобленко, здобув другу нічию в сезоні (перші два матчі команда пропустила).

Хобленко дебютував у новій команді, вийшовши на поле у середині другого тайму. Відзначитися та принести команді перемогу йому не вдалося.