Хобленко дебютував за норвезький Стабек

Український форвард Олексій Хобленко розпочав виступи в норвезькому чемпіонаті.
Чемпіонат Норвегії, 4 тур
Стабек – Хйоугессун – 0:0
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Норвезький Стабек, в який перейшов український форвард Олексій Хобленко, здобув другу нічию в сезоні (перші два матчі команда пропустила).
Хобленко дебютував у новій команді, вийшовши на поле у середині другого тайму. Відзначитися та принести команді перемогу йому не вдалося.Ребров свариться з керівником Ференцвароша і веде переговори з турецьким грандом