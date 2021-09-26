Харатін забив дебютний гол за Легію: відео гармати українця, яка не врятувала від поразки

Новачок Легії Ігор Харатін потрохи освоюється у чемпіонаті Польщі. Щоправда, наразі Легія не тішить перемогами та демонструє не найкращий футбол.

Екстракляса, 9-й тур

Легія – Ракув – 2:3

Голи: Емрелі, 33, Харатін, 70 – Іві Лопес, 29, (пен.), 57, Тудор, 53

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Домашній матч проти Ракува не приніс Легії довгоочікуваної перемоги. На перерву команди пішли за рахунку 1:1, але після відпочинку гості забили одразу два голи.

На 58-й хвилині матчу на поле вийшов Ігор Харатін. Український хавбек влучним ударом скоротив відставання, але на більше Легія не спромоглася.

Легія має в активі 9 очок та розташована аж на 14 місці у турнірній таблиці. Щоправда, у діючого чемпіона Польщі в запасі ще два матчі.