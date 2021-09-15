Харатін допоміг Легії зганьбити Спартак у Москві
15 вересня 2021 , 19:55Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Легія на останніх хвилинах зуміла здобути перемогу над московським Спартаком. До звитяги команди долучився і хавбек збірної України Ігор Харатін.
Ліга Європи, груповий етап, 1 тур
Спартак – Легія – 0:1
Гол: Кастраті, 90+1
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Матч пройшов на рівних, команди обмінювалися небезпечними випадами впродовж всього матчу. Ближчою до мети була Легія, але варшавській команді бракувало реалізації та везіння.
На 59-й Ігор Харатін, який вийшов в основі, покинув поле, а замість нього вийшов Лірім Кастраті. Саме йому судилося стати героєм матчу – хавбек вдало відгукнувся на простріл партнера та здобув Легії важливу перемогу.Шевченко може вирушити за океан: клуби МЛС б'ються за зірку українського футбол