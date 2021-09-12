Харатін дебютував за Легію з поразки: відео курйозного взяття воріт

Долю протистояння Шльонска та Легії вирішив єдиний гол. Його було забито за дивних обставин.

Легія невдало стартувала у новому сезоні – дві поразки у чотирьох турах. Відтак, перед поїздкою у Вроцлав розраховувала на успішний результат. Шльонск ще не програвав, а три з чотирьох поєдинків звів унічию.

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Ігор Харатін після повернення з табору національної команди розпочав матч на лаві запасних. На 67-й хвилині тренерський штаб гостей кинув у бій дебютанта. Проте вихід українця виявився невдалим. На 83-й хвилині Ігор отримав жовту картку.

А вже за мить Віктор Гарсія забив гол, який приніс перемогу Шльонску. Після подачі кутового лайнсмен несміливо підняв прапорець, однак головний арбітр дозволив гру продовжити. Футболісти Легії зупинилися, а гравець вроцлавської команди пробив Артура Боруца.

Після п'яти турів Легія балансує на межі зони вильоту з шістьома очками.

Огляд матчу

Чемпіонат Польщі, 7 тур

Шльонск – Легія 1:0

Гол: Віктор Гарсія, 84.