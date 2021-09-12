Харатін дебютував за Легію з поразки: відео курйозного взяття воріт
Джерело:24 канал
Долю протистояння Шльонска та Легії вирішив єдиний гол. Його було забито за дивних обставин.
Легія невдало стартувала у новому сезоні – дві поразки у чотирьох турах. Відтак, перед поїздкою у Вроцлав розраховувала на успішний результат. Шльонск ще не програвав, а три з чотирьох поєдинків звів унічию.
Читайте також Українці в АПЛ: Ярмоленко виходить на декілька хвилин, Зінченко знову не потрібен Гвардіолі
Ігор Харатін після повернення з табору національної команди розпочав матч на лаві запасних. На 67-й хвилині тренерський штаб гостей кинув у бій дебютанта. Проте вихід українця виявився невдалим. На 83-й хвилині Ігор отримав жовту картку.
А вже за мить Віктор Гарсія забив гол, який приніс перемогу Шльонску. Після подачі кутового лайнсмен несміливо підняв прапорець, однак головний арбітр дозволив гру продовжити. Футболісти Легії зупинилися, а гравець вроцлавської команди пробив Артура Боруца.
Після п'яти турів Легія балансує на межі зони вильоту з шістьома очками.
Огляд матчу
Чемпіонат Польщі, 7 тур
Шльонск – Легія 1:0
Гол: Віктор Гарсія, 84.