Євген Хачеріді вже майже рік залишається без команди. На послуги колишньої опори Динамо та збірної України попиту наразі немає.

Близький друг Хачеріді Денис Гармаш розповів, що наразі в його колеги справи йдуть не найкращим чином. Пошуки клубу затягнулися на цілий рік, і нових варіантів продовження кар'єри наразі не передбачається.

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Можемо побачитися, посидіти, футбол подивитися. Востаннє бачилися з ним, то збірну дивилися. Я питав. Поки каже, що немає варіантів. Не знаю. Займається у залі, з друзями бігає. Але ще не збирається закінчувати кар'єру,

– розповів Гармаш.

Нагадаємо, Євген Хачеріді покинув білоруське Динамо Брест, за яке виступав разом з Артемом Мілевським, ще минулої зими. Втім, нової команди зірковий захисник не зміг знайти не лише рік тому, а й минулого літа, коли команди формували склади на сезон.

Свій останній офіційний матч Хачеріді провів ще 28 листопада 2020 року. Вже незабаром мине рік, як він виходив на футбольне поле в офіційному матчі.