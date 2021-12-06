Львівські Карпати готові активно працювати під час зимового трансферного вікна. Клуб планує запросити колишніх гравців збірної України.

34-річний Євген Хачеріді покинув Динамо Брест минулої зими. Після того футболіст так і не зумів знайти собі нове місце працевлаштування.

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Запросити футболіста готові львівські Карпати. "Леви" готують дуже серйозне підсилення під час зимової перерви та хочуть підписати угоди з колишніми футболістами збірної України, серед яких і Хачеріді.

Львівський клуб може похизуватися фінансовою стабільністю, тому такий варіант для ветеранів може бути доволі непоганим. Зарплата футболістів складає приблизно 50 тисяч гривень на місяць, за перемогу команда отримує 300 тисяч гривень.

На зимову перерву львівські Карпати пішли лідером у групі "А" Другої ліги України. Цього року команда планує підвищитися у класі та продовжити повернення в УПЛ.