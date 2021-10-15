Гвардіола щасливий від повернення Зінченка

Олександр Зінченко нарешті залікував пошкодження та повернувся у загальну групу. Для головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли це дуже гарні новини.

За словами Хосепа Гвардіоли, Алекс тренується на повну та набирає форму. Разом з ним до загальної групи приєднався Ілкай Гюндоган.

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Торрес буде відсутній від двох з половиною до трьох місяців. Зінченко і Гюндоган повернулися, інші в порядку. Вони тренувалися цього тижня, і ми раді, що вони повернулися,

– сказав Пеп.

Найближчий матч Сіті відбудеться завтра, 16 жовтня, команда прийме Бернлі у рамках АПЛ. 19 жовтня "містяни" зіграють на виїзді проти Брюгге.