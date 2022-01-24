Гвардіола може очолити збірну – в його розпорядженні буде одна з найкращих команд світу

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола отримав новий варіант продовження кар'єри. Зірковий іспанець може втілити свою давню мрію.

Хосеп Гвардіола розповідав про те, що мріє очолити національну команду. Контракт 51-річного фахівця з Манчестер Сіті завершується влітку 2023 року, тому вже після наступного сезону його кар'єра може мати цікаве продовження.

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Зірковий тренер може очолити збірну Нідерландів. У місцевій федерації мріють про прогресивного спеціаліста, і кандидатура Пепа виглядає просто ідеальною.

Зараз на чолі команди працює Луї ван Гал, його контракт завершується цього літа. Оскільки на Гвардіолу потрібно чекати ще щонайменше рік, то Нідерландам доведеться шукати проміжний варіант.

Нагадаємо, збірна Нідерландів обіграла Україну на Євро-2022 з рахунком 3:2. У рейтингу ФІФА команда зараз перебуває на 10 місці.