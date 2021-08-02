Гроші, клубна пропозиція чи конфлікт з УАФ: Денисов розпитав Шевченка, чому той покинув збірну

Ведучому "Великого футболу" Олександру Денисову вдалося вийти на зв'язок з Андрієм Шевченком. Фахівець учора заявив, що покидає пост головного тренера збірної.

Відхід Андрія Шевченка зі збірної був якщо не неочікуваним, то принаймні викликав багато запитань. Фахівець виклав пост-прощання зі збірною у фейсбук, натомість на сайті УАФ немає ні слова про прощання Шевченка з національною командою.

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У ЗМІ лунали чутки, що фахівець мав конфлікт з УАФ через преміальні за Євро-2020, що команді не доплатили 600 тисяч євро тощо. Також були розмови про контракт тривалістю 2,5 роки (який міг бути підписаний за схемою 1 + 1,5, і тоді угода Шевченка таки добігла кінця).

Як розповів Денисову сам Шевченко, його контракт завершився 31 липня, а всі кошти він та тренерський штаб отримали у повному обсязі.

Наразі Шевченко не веде переговори з будь-яким клубом, але підтвердив, що хоче спробувати свої сили в клубному футболі. Заява Шевченка була погоджена з асоціацією. Де-юре його заява означає, що новий контракт він не підпише. Збірній шукатимуть нового тренера. 9 серпня повинен відбутися виконком УАФ, на якому затвердять нового головного тренера збірної, – розповів Денисов.