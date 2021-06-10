Героям слава: УАФ веде переговори з УЄФА, щоб залишити слоган на формі збірної

Українська асоціація футболу робить все можливе, аби залишити на формі національної команди слоган "Героям слава!". Переговори з УЄФА тривають.

Як відомо, нова форма української збірної з слоганом "Слава Україні! Героям слава!" та контурами карти з Кримом та окупованими територіями викликала обурення в Росії.

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УЄФА вирішив, що частина "Героям слава" має політичний підтекст, тому її потрібно прибрати з футбольної форми.

УАФ зараз веде переговори з футбольним союзом та намагається переконати його у відсутності політичного підтексту.