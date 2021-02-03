Гент знищив суперника в Кубку Бельгії – Безус вразив ефективністю

Роман відзначився голом і двома результативними передачами.

Джерело: 24 канал

На стадії 1/16 фіналу Гент не залишив шансів Юр Тонгерену, представнику Другого аматорського дивізіону (четвертий за силою рівень бельгійського футболу).

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У старті господарів вийшов Роман Безус (його земляк Ігор Пластун провів двобій на лаві запасних, а інший українець Роман Яремчук все ще травмований). Гент відкрив рахунок завдяки зусиллям Таріка Тіссудалі, якому асистував Безус. Не минуло й десяти хвилин, як вже Роман записав до активу забитий гол.

Ще один асист українець оформив по перерві – завдяки передачі Безуса відзначився Андерсон Ніангбо.

У наступному етапі суперником Гента буде представник Ліги Жупіле Шарлеруа – зустріч відбудеться 11 лютого.

Кубок Бельгії, 1/16 фіналу

Гент – Юр Тонгерен 5:0

Голи: Тіссудалі, 24, Безус, 33, Самуасс, 55, Ніангбо, 77, Мбайо, 90+2 (пен.)