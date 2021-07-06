Футбольна вітрина України: хто з наших футболістів може сподіватися на трансфер після Євро-2020

Континентальний турнір для "жовто-синьої" команди вже закінчився. Перед Євро експерти казали, що для багатьох воно може стати трампліном у європейські чемпіонати. Давайте поміркуємо, хто з наших хлопців реально претендує на переїзд.

На Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка показали доволі неоднозначну гру. Чи то не вистачало фізичних кондицій, чи причина ховається у втраті концентрації, але кожен український вболівальник знає, що наша команда здатна показувати кращий рівень.

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Втім, деяким футболістам все ж вдалося себе показати у найкращому світі, тому є сподівання, що вже цього літа вони вирушать в один з європейських чемпіонатів.

Георгій Бущан, воротар, Динамо

Вік: 27 років

Ціна на Transfermarkt: 5 мільйонів євро

Завершення контракту: 30 червня 2023 року

Бущан багато разів рятував команду / Фото Getty Images

Напевно, єдиний футболіст збірної України, до якого немає претензій у жодного українського вболівальника. Георгій став одним з найкращих на Євро за кількістю сейвів, і саме його впевнена гра дозволила нашій команді зайти на турнірі так далеко.

Французькі клуби вже цікавилися Бущаном, але Ігор Суркіс захотів значно вищу суму, аніж вони пропонували. Сподіваємося, що таки знайдеться клуб, який таки буде готовий вдовольнити фінансовий апетит Динамо.

Микола Матвієнко, Шахтар, центральний або лівий захисник

Вік: 25 років

Ціна на Transfermarkt: 11 мільйонів євро

Завершення контракту: 30 червня 2025 року

Матвієнко – дуже надійний захисник / Фото УАФ

Попри молодість, Матвієнко вже може похизуватися неабияким досвідом та надійністю гри. Очевидно, що "гірники" вестимуть переговори лише з грандами та прощатимуться з гравцем такого калібру лише за великі гроші.

Втім, лівоногий захисник, який може закрити одразу дві позиції та демонструє високу стабільність – ласий варіант для топ-клубів Європи.

Ілля Забарний, Динамо, центральний захисник

Вік: 18 років

Ціна на Transfermarkt: 6 мільйонів євро

Завершення контракту: 31 серпня 2025 року

Забарний – майбутня українська зірка / Фото Getty Images

Високий зріст, рівень гри, юний вік та досвід виступів на найвищому рівні дозволяють вірити чуткам, що послугами Іллі Забарного цікавиться лондонський Челсі. Зробивши крок вперед зараз, Ілля вже через декілька років зможе стати захисником топ-класу. Сподіваємося, Динамо таки відпустить гравця та дозволить йому розвиватися, чи то на Стемфорд Брідж, чи то в іншому клубі.

Артем Довбик, СК-Дніпро-1, форвард

Вік: 24 роки

Ціна на Transfermarkt: 1 мільйон євро

Завершення контракту: 31 грудня 2023 року

Довбик вийшов на поле лише раз і став героєм / Фото Getty Images

Лівоногий габаритний нападник, який вміє грати з глибини та створювати небезпеку у штрафному майданчику суперника – бажана опція для будь-якого європейського середняка, хоча клуби вищої категорії також можуть розгледіти в Артема потрібні для себе якості.

Нападник на Євро-2020 вийшов на поле лише раз, але завдяки голу одразу потрапив на радари ЗМІ та скаутів. Низька ціна, яка явно не відповідає кількості позитивних якостей футболіста, лише сприятиме його переходу. Ще одним козирем Довбика є чемпіонський сезон у складі данського Мідтьюлланна. Гол у ворота Швеції може стати для нього не лише найбільш яскравим футбольним спогадом, а й трампліном на новий футбольний рівень.