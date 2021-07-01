Зараз лунає багато критики довкола того, що більшість футболістів та й узагалі спортсменів дають інтерв'ю та пресконференції російською мовою. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь поставив крапку у дискусіях.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на бурю у соцмережах, яка виникла через публічні коментарі українських футболістів російською мовою.

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Він зазначив, що статус державної мови у сфері спорту закріплено у статті 34 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Також Тарас Кремінь додав, що мова приватного спілкування спортсменів не є сферою дії цього закону, але публічні виступи мають бути лише українською мовою.

Кожен громадянин України на міжнародних змаганнях – приклад професійності, спортивної майстерності, гордості та поваги до свого народу, держави, шанувальників з різних куточків світу. Саме тому публічні виступи, коментарі чи пресконференції, в яких беруть участь наші спортсмени, їхні тренери, представники федерацій чи клубів, в тому числі, по завершенню кар’єри, передовсім мають бути державною мовою. А от переклад мають здійснювати організатори змагань, – написав він.

Зазначимо, що російська мова українських спортсменів та футболістів дратувала користувачів мережі, а апогеєм став коментар Артема Довбика після історичної перемоги над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020.