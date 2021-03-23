Хавбек Руслан Маліновський поділився очікуваннями на матч проти збірної Франції. "Жовто-сині" готуються до запеклого двобою.

На думку Руслана Маліновського, всі гравці збірної України вже в тонусі і готові проявити себе у матчі проти чемпіонів світу.

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Думаю, усі вже в тонусі, чемпіонат розпочався, у нас – завершується. Це не та гра з Францією, коли багато хлопців випало, чи коли ми після відпустки програли Іспанії 4:0. Буде зовсім інший матч, це дуже важливо, – сказав хавбек.

Нагадаємо, що поєдинок відбору на ЧС-2022 Франція – Україна відбудеться у середу, 24 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45.