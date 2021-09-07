Франція обіграла фінів, Казахстан повторив диво з Боснією: Україна радіє втратам конкурентів
Джерело:24 канал
Завершились чергові матчі групового етапу відбору на ЧС-2022. Матчі склалися найкращим для чином для збірної України.
Чемпіонат світу, відбір, груповий етап
Франція – Фінляндія – 2:0
Голи: Грізманн, 25, 54
Боснія і Герцеговина – Казахстан – 2:2
Голи: П'яніч, 74, Менало, 86 – Куат, 52, Зайнутдінов, 90+5
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Франція без проблем розібралася з Фінляндією, позбавивши очок одного з наших головних конкурентів. Рахунок міг бути розгромним, але чемпіони світу змарнували багато моментів.
А от Казахстан знову здобуває сенсаційну нічию. На старті другого тайму команда повела в рахунку з боснійцями. Господарям вдалося не лише відігратися, а й вийти вперед, але вони не засвоїли "український урок". Казахстан – не та команда, що опускає руки, і на останніх секундах матчу гості вирвали нічию.
Франція зіграла 6 матчів з 8 та має в активі 12 очок. Україна в 5 матчах взяла 5 залікових пунктів. Стільки ж у Фінляндії, яка провела 4 поєдинки. Боснія після 4 ігор має 3 очки, аналогічним доробком може похизуватися Казахстан, який зіграв 5 матчів.Україна – найсильніший суперник, – зірка збірної Франції вражений грою "жовто-синіх"