Франція обіграла фінів, Казахстан повторив диво з Боснією: Україна радіє втратам конкурентів

Завершились чергові матчі групового етапу відбору на ЧС-2022. Матчі склалися найкращим для чином для збірної України.

Чемпіонат світу, відбір, груповий етап

Франція – Фінляндія – 2:0

Голи: Грізманн, 25, 54

Боснія і Герцеговина – Казахстан – 2:2

Голи: П'яніч, 74, Менало, 86 – Куат, 52, Зайнутдінов, 90+5

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Франція без проблем розібралася з Фінляндією, позбавивши очок одного з наших головних конкурентів. Рахунок міг бути розгромним, але чемпіони світу змарнували багато моментів.

А от Казахстан знову здобуває сенсаційну нічию. На старті другого тайму команда повела в рахунку з боснійцями. Господарям вдалося не лише відігратися, а й вийти вперед, але вони не засвоїли "український урок". Казахстан – не та команда, що опускає руки, і на останніх секундах матчу гості вирвали нічию.

Франція зіграла 6 матчів з 8 та має в активі 12 очок. Україна в 5 матчах взяла 5 залікових пунктів. Стільки ж у Фінляндії, яка провела 4 поєдинки. Боснія після 4 ігор має 3 очки, аналогічним доробком може похизуватися Казахстан, який зіграв 5 матчів.