ФІФА та УЄФА відсторонили всі російські збірні та клуби: ізоляція продовжується

Керівні футбольні органи ухвалили важливе рішення щодо країни-агресора. Відтепер російські команди виключені з усіх футбольних турнірів.

"Після початкових рішень Ради ФІФА та Виконавчого комітету УЄФА, які передбачали додаткові санкції, ФІФА та УЄФА сьогодні ухвалили рішення, що всі російські команди, збірні та клуби мають бути виключені з турнірів ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення", – вказано у пресрелізі.

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Повідомляється, що ці рішення були ухвалені Радою ФІФА та Виконавчим комітетом УЄФА – головними органами організацій, які приймають найважливіші та термінові рішення.

"Футбол є єдиним у цьому питанні і висловлює повну підтримку людям, які страждають в Україні. Президенти ФІФА та УЄФА сподіваються, що ситуація в Україні налагодиться якнайшвидше і футбол знову стане орієнтиром єдності та миру серед людей", – заявили в організаціях.

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