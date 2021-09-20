Фейл в Бельгії: Безус схибив з пенальті, який міг врятувати Гент від поразки

У матчі 8-го туру чемпіонату Бельгії Гент на виїзді поступився Кортрейку. Роман Безус став головним антигероєм матчу.

Вже на початку поєдинку Кортрейк вийшов вперед завдяки пенальті та змусив гостей йти вперед та відкривати тили. Гент хотів будь-що зрівняти рахунок, але захист суперника діяв надійно.

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Згодом "буйволи" теж заслужили пробити 11-метровий удар. До м'яча підійшов український хавбек Роман Безус. Він зумів розвести м'яч та голкіпера по різних кутах, але влучити у ворота – ні. У підсумку – мінімальна поразка Гента.

Зараз Гент має лише 7 очок в активі та розташувався у турнірній таблиці перед зоною вильоту.