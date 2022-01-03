Молодий захисник Шахтаря Юхим Конопля показав хороший прогрес у першій частині сезону 2021/22. Це привернуло увагу багатьох іменитих клубів.

22-річний захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля вже незабаром може змінити клубну прописку. У послугах таланта зацікавлений Фенербахче.

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Турецький гранд не спішить говорити про повноцінний трансфер, клуб спочатку хоче орендувати Юхима до кінця поточного сезону. Раніше клуб мав таку практику: в 2017 році гравцем Фенербахче став Олександр Караваєв, але футболіст не зміг знайти спільної мови з Діком Адвокатом.

У поточному сезоні Конопля зіграв 9 матчів в УПЛ, забив 1 гол та віддав 5 результативних передач. Щоправда, 3 асисти він оформив у поєдинку з Маріуполем.