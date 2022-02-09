Евертон без Миколенка зазнав ганьби – українець не зіграв через коронавірус
Френку Лемпарду не вдалося знайти рецепт успіху в матчі з Ньюкаслом. Його підопічні зазнали болючо поразки.
АПЛ, 24-й тур
Ньюкасл – Евертон – 3:1
Голи: Холгейт, 37 (АГ), Фрейзер, 56, Тріпп'єр, 80 – Ласкаллес, 36 (АГ)
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Віталій Миколенко перед матчем позбувся всіх конкурентів, тому міг розраховувати на вихід у стартовому складі. Втім, перед поєдинком він здав підозрілий тест на коронавірус, тому був змушений пропустити гру.
У першому таймі команди обмінялися автоголами, а от в другій половині гри домінували "сороки". Господарі зуміли втілити свою перевагу у забиті голи та здобути перемогу.
Ньюкасл набрав 19 очок та обігнав Евертон у таблиці. На рахунку "ірисок" 18 залікових пунктів. Обидві команди наразі розташовуються перед зоною вильоту.