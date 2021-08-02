Експерт назвав імена можливих тренерів збірної: у списку українські та іноземні фахівці

Колишній футболіст збірної України, львівських Карпат та одеського Чорноморця Іван Гецко висловив свою думку щодо нового головного тренера національної команди у зв'язку із відходом Андрія Шевченка. Експерт виокремлює молодих та досвідчених фахівців.

"Тренерів у нас багато, проте віддати комусь перевагу важко. З одного боку, можна робити ставку на молодих тренерів, які дивляться вперед. Є стара плеяда, яка має певні досягнення і досвід роботи. Той же Мирон Маркевич", – каже експерт.

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Щодо молодих наставників, то тут Іван Гецко називає дві кандидатури.

Як на мене, було б непогано побачити у цій ролі Сергія Реброва. Однак в нього контракт з новою командою, тому навряд чи це реально. З молодих та перспективних відзначу Віктор Скрипника. Чи зможе він суміщати роботу у збірній та Зорі? Сумнівно. Це велика відповідальність, яка падає на плечі, – наголошує ексфутболіст.

Не відкидає автор першого гола в історії збірної України і варіанту з іноземним фахівцем:

Було б непогано. Чув розмови про Мірчу Луческу. Утім, я не думаю, що Динамо так просто з ним розлучиться. Не впевнений, що нам допоможуть відразу і серйозні закордонні наставники. Ми не так вже й добре стартанули у відборі на ЧС-2022. Тут можна "стати на коня" або навпаки провалитися.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко очолив національну команду у 2016 році. Разом із ним "синьо-жовті" пробилися на Євро-2020, де дійшли до чвертьфіналу.